62-​​Jähriger stirbt nach Familienstreit

Am frühen Donnerstagabend kam es in einem Haus in Tetingen zu einem Familienstreit, bei dem ein 62-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Haus wurde die mutmaßliche Täterin angetroffen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Tatverdächtigen an. Diese wird heute Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)