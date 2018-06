Randalierer bedroht und bespuckt Polizisten

«Wem von euch soll ich zuerst eine reinzimmern?» So oder so ähnlich begrüßte ein Mann in Sassenheim am Freitagmorgen Beamte der Police Grand-Ducale. Der Wüterich wurde zuvor gegen 8 Uhr von zwei Arbeitskollegen nach Hause gebracht, weil er offenbar unter Alkohol und/oder Drogeneinfluss stand. In den eigenen vier Wänden drehte er dann richtig durch, weshalb seine Partnerin sich nicht mehr zu helfen wusste und die Polizei verständigte.

Nach dem netten Eisbrecher zu Beginn des Gesprächs lederte der Mann ohne Hemmungen weiter gegen die Beamten. Diese nahmen den Fluchweltmeister schließlich mit auf die Dienstelle. Neben Drohungen und Beleidigungen fing er schließlich an, sowohl die Beamten wie auch den Streifenwagen zu bespucken. Daraufhin verpassen die Polizisten dem Randalierer Handschellen und eine Maske, damit er nicht weiter seinen Speichel verteilen konnte.

Zu guter Letzt fuhr die Streife den Mann in ein Krankenhaus, wo er von einem Arzt untersucht wurde. Auch hier hatte er sich immer noch nicht im Griff. Er beleidigte das Personal und verschonte sie auch nicht mit sexuellen Anspielungen.

