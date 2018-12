Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieser Autodeal ging komplett schief: Ein Mann wollte am Mittwochabend gegen 21 Uhr an einer Tankstelle in Frisingen potenzielle Interessenten treffen, um seinen Mercedes A 250 zu verkaufen. Doch nach einer gemeinsamen Testfahrt schnappte die Falle der Gangster zu: Der vermeintliche Käufer setzte den Besitzer des Wagens mit Pfefferspray außer Gefecht.

Anschließend raste der Autodieb mit dem gestohlenen Mercedes in Richtung Frankreich davon. Der Täter soll auch eine Komplizin dabei gehabt haben. Beide Verdächtigen waren zirka 25 Jahre alt und sprachen Französisch. Der großgewachsene Mann trug Dreadlocks, einen Militärparka, Baskenmütze und eine schwarze Hose. Seine Komplizin, zirka 1,55 Meter groß, trug blonde Haare, ein Nasenpiercing und ebenfalls eine Baskenmütze.

