Passant wird von drei Männern überfallen

Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr einen Mann in der Avenue de la Gare in Wiltz überfallen und seinen Rucksack gestohlen. Wie die großherzogliche Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde das Opfer hierbei leicht verletzt. Die Täter konnten trotz Fahndung nicht ermittelt werden.

Nach Polizeiangaben trug einer der Täter einen schwarzen, die anderen beiden einen grauen Jogginganzug. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Tat machen oder sonstige zweckdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Commissariat des Ardennes in Verbindung zu setzen, unter Telefon (+352) 24489 1000 oder per Email unter police.ardennes@police.etat.lu.

(L'essentiel)