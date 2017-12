Polizei warnt vor Betrugs-​​Anrufen aus Belgien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Anruf aus Belgien? Wer wird da in Luxemburg misstrauisch? Wahrscheinlich niemand. Sollten sie aber! Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wird derzeit eine neue Betrugsmasche im Großherzogtum angewandt. Dabei rufen Kriminelle mit einer Nummer aus Belgien an. Die Polizei warnt davor, die Anrufe entgegenzunehmen. Mehrere Bewohner meldeten sich bereist auf der Wache, um den Betrug zu melden.

Bekannt sind derzeit folgende Nummern:

+32 463 04 14 69

+32 463 04 13 16

+32 463 04 13 17

Wenn es bei Ihnen zu einem Schaden oder Nebenkosten gekommen ist, können Sie sich bei der Polizei melden. Zur Prävention gibt die Behörde folgende Tipps:

• Anruf ignorieren. Den Anruf nicht frühzeitig wegdrücken da sonst die Information vorliegt, dass die Nummer in Betrieb ist.

• Keinesfalls zurückrufen.

• Die Nummer im Mobiltelefon sperren.

• Den Provider bei mehrfachen Anrufen benachrichtigen.

• Die Rechnung überprüfen und bei entstandenen Nebenkosten Klage bei der Polizei führen.

• Freunde und Familie vor solchen Anrufen warnen.

Vor zwei Monaten kam es in Luxemburg zur gleichen Masche, die aber mit exotischen Nummern durchgezogen wurde.

(hej/L'essentiel)