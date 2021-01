Minderjähriger bei Messerstecherei verhaftet

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr sind in der Nähe des Luxemburger Bahnhofs zwei Personen vor einem Imbiss mit einem Messer attackiert worden. Eines der beiden Opfer wurde an der Hand verwundet, wie die Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mitteilt.

Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen minderjährigen Verdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert. Der Verdächtige kam in die Jugendstrafanstalt nach Dreiborn.

Erst am Dienstag wurden zwei Personen im Alter unter 18 Jahren verhaftet, weil sie einen jungen Mann in Bonneweg erstochen hatten.

(sw/L'essentiel)