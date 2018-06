Erneut sturzbetrunkene Fahrer unterwegs

Die Polizeistreife hatte in der vergangenen Nacht reichlich zu tun: In der Nacht zum Donnerstag waren im Großherzogtum wieder einmal alkoholisierte Verkehrssünder unterwegs. Zuerst wurde die Polizeistreife zum Parkplatz Höhe Maarkebach geordert. Dort wurde ein in Schlangenlinien fahrendes Auto gesichtet. Die Beamten trafen den Fahrer dort zwar nicht an, fanden ihn aber wenig später sichtlich betrunken an einer Bushaltestelle. Nachdem der Alkoholtest positiv ausfiel, wurde dem Mann der Führerschein entzogen.

Gegen 20.30 Uhr musste auch in Esch ein betrunkener Fahrer seinen Lappen abgeben. Er wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Boulevard Grande-Duchesse Charlotte aus dem Verkehr gezogen. Des Weiteren folgten Führerscheineinzüge wegen Trunkenheit am Steuer in Bollendorf, in der Route de Diekirch, auf der A13 Richtung Esch sowie auf der A4 in Richtung Luxemburg.

Gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei erneut in Esch fündig. Auch hier war ein stark alkoholisierter Mann unterwegs. Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann zur nationalen Fahndung ausgeschrieben war. Zusätzlich wurden die Beamten noch während ihrer Amtshandlungen beleidigt. Die Beamten stellten ein Protokoll wegen Trunkenheit am Steuer und Beleidigungen aus.

(L'essentiel)