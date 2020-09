CGDIS rückt zur Eventlocation Atelier aus

In der Konzert- und Eventlocation «Atelier» in Luxemburg ist am Montagabend aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt sei das Feuer gegen 20 Uhr ausgebrochen, verletzt wurde demnach niemand.

Ersten Angaben zufolge ging das Feuer von einem Elektrogerät aus. «Am Ende war es nichts Ernstes», sagte Michel Welter, Geschäftsführer des Atelier gegenüber L'essentiel.

Das Atelier teilte in einem Facebook-Beitrag mit, dass der Schaden relativ geringe sei und glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gleichzeitig ging ein großes Dankeschön an die Polizei und die Einsatzkräfte der CGDIS für ihr schnelles Eingreifen.

(L'essentiel)