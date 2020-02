Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsserie

Die Police Grand-Ducale sucht nach Zeugen für die Einbruchsserie, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Beamten in Gosseldingen in Atem gehalten hat.

Jeder, der verdächtige Aktivitäten entlang des Radweges in der Nähe der Route de Mersch beobachtet hat, oder der am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 17 und 21 Uhr beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Mersch (24491200) oder 113 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei sucht auch nach Zeugen eines Zigarettendiebstahls an einer Tankstelle in Niederkorn in der Avenue de la Liberté.

(L'essentiel)