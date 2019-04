Rauch an Total-​​Tankstelle in Düdelingen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Starke Rauchentwicklung hatte es gegen die Mittagszeit an einer Total-Tankstelle in Düdelingen geben, dies zeigt ein Facebook-Post der Info trafic Lorraine et Frontières - ITLF. Die Feuerwehr war laut Post vor Ort.

Auf Nachfrage bei der Police Grand-Ducale heißt es, dass auf dem Tankstellengelände ein Auto gebrannt habe. Gegen 12 Uhr hatte das Auto Feuer gefangen. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzte gab es keine, lediglich Materialschaden am Auto, hieß es weiter.

Zur Brandursache konnte die Polizei keine Angaben machen.

Feu station Total à Dudelange sous contrôle Gepostet von Radio Dudelange am Sonntag, 7. April 2019

(L'essentiel)