Einbrecher sollen Auto als Rammbock benutzt haben

Das Geschäft «Lineheart City» ist auf den Verkauf von Produkten aus dem Hause Apple spezialisiert. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde es nun Zielscheibe eines Verbrechens. Gegen 2.35 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil in der Grand Rue in Luxemburg-Stadt ein Alarm ausgelöst wurde.

Informationen zufolge, die L’essentiel von Seiten eines Leserreporters erhalten hat, ist ein Wagen in die Front des Geschäfts gekracht und hat dabei eine Scheibe demoliert. Dies konnte die Polizei auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen. Es gebe derzeit keine genauen Erkenntnisse über den Tathergang. Klar ist nur, dass die Front des Geschäfts – ein Gitter aus Metall und eine Fensterscheibe – durch Gewalteinwirkung beschädigt wurde.

Zeugenaussagen zufolge waren mehrere Täter vor Ort, die zur Zeit des Einbruchs bei der Flucht in einem dunklen Wagen beobachtet wurden. Nach einer ersten Bestandsaufnahme nahmen die Einbrecher etliche hochwertige Apple-Geräte mit, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Eine Fahndung wurde direkt im Anschluss an den Einbruch eingeleitet; bisher blieb sie jedoch ohne Erfolg.

(L'essentiel)