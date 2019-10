Langschläfer vermasselt Einbrecher die Tour

Manchmal muss man eben auch mal ausschlafen! Das klappte bei einem Einwohner in der Rue Louis XVI in Merl am Dienstagmorgen nur bedingt, denn um 11 Uhr wurde er vom Lichtkegel einer Taschenlampe geweckt. Als dieser die Türklinke zum Schlafzimmer betätigte und eintrat, waren beide überrascht. Der Einbrecher floh sofort.

Die Polizei leitete eine Untersuchung ein und konnte eine Verbindung zu einem weiteren Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft herstellen.

Auch in Eich kam es am Dienstag zu einem Einbruch. Zwei Personen durchsuchten dort das Erdgeschoss eines Hauses und flohen über den Balkon, als ein Anwohner sie entdeckte. Zur gleichen Zeit kam es in Belval in der Route d'Esch zu einem Einbruch, bei dem mehrere Wertsachen entwendet wurden. Die Police Grand-Ducale ermittelt in beiden Fällen.

(L'essentiel)