Bewaffneter Mann randaliert im Flüchtlingsheim

Ein Mann sorgte am Montagabend gegen 19.50 Uhr in der Flüchtlingsunterkunft in Bigonville-Moulin für einen Polizeieinsatz. Nachdem er sich beim Einschlagen eines Fensters verletzt hatte, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern.

Der Unruhestifter konnte vom Sicherheitspersonal und weiteren Mitbewohnern ruhiggestellt werden. Er führte ein Messer bei sich, das von der Polizei beschlagnahmt wurde. Aufgrund seiner Verletzung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft später verhaftet. Am heutigen Dienstagnachmittag wird er dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)