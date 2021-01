Autofahrer rammt anderen Wagen und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Esch/Alzette einer Autofahrerin die Vorfahrt in der Rue Guillaume Capus genommen. Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde der Wagen durch den Zusammenstoß gegen die Mauer eines Gebäudes geschleudert. Nach Polizeiangaben bremste der vermeintliche Unfallverursacher kurz ab, fuhr dann aber ohne anzuhalten davon.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Dennoch sucht die Polizei nach dem Unfallfahrer sowie nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Beim Wagen des vermeintlichen Unfallverursachers handele es sich laut Polizei um einen dunklen Wagen, Typ Limousine, der durch den Unfall an der Stoßstange oder an der Beifahrerseite stark beschädigt wurde.

Zeugen können sich unter Telefon (+352) 244501000 oder per E-Mail (police.esch@police.etat.lu) an das Polizeikommissariat Esch/Alzette wenden.