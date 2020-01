Feuer bricht in Luxemburger Altersheim aus

In einem Seniorenzentrum in Rümelingen ist am Dienstag gegen 20.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Rümelingen, Kayl, Esch/Alzette, Düdelingen und Bettemburg rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Außerdem wurden Rettungswagen aus Esch und Düdelingen alarmiert.

Die Feuerwehr betrat mit das Gebäude mit Atemschutzmasken, stellte aber fest, dass das Feuer bereits durch das Personal gelöscht wurde.

Nach Angaben des CGDIS erlitt eine Person Verbrennungen, zwei weitere erlitten eine leichte Rauchvergiftung. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

(L'essentiel)