Geklautes Auto in Frankreich aufgefunden

Ein Mann hat am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr sein Auto vor seiner Garageneinfahrt in der route de Luxembourg in Mondorf abgestellt. Am nächsten Morgen dann der Schock: Das Auto war nicht mehr an seinem Platz. Der Mann hat der Polizei den Diebstahl gemeldet.

Am Mittwoch wurde der Wagen in der Ortschaft Charly-Oradour in Frankreich verlassen aufgefunden.

