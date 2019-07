Fahrer will umparken und brettert durch Zaun

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Beamten der Police Grand-Ducale hatten von Samstag auf Sonntag wieder einmal alle Hände voll mit betrunkenen Fahrern zu tun. Gegen 19.30 Uhr am Samstag meldete eine Anruferin eine Frau, die ihr Fahrzeug in Schlangenlinien über den hauptstädtischen Boulevard Royal steuerte. Als die Polizei die Fahrerin ausfindig machte, unterzog sie die Frau einem Atemlufttest. Das Ergebnis: Sie hatte den zulässigen Höchstwert um das Doppelte überschritten. Ihren Führerschein musste sie abgeben.

In Lorentzweiler verlor ein Fahrradfahrer seinen Führerschein, weil er gegen 1 Uhr unter starkem Alkoholeinfluss durch die Route de Luxembourg fuhr. Eine Polizeistreife wurde auf ihn aufmerksam, weil er ohne Licht unterwegs war und stark schwankte.

Gegen 4 Uhr erhielten die Beamten einen Anruf von der Notrufzentrale eines Autoherstellers. Dieser habe eine Meldung zu einem Unfall in der Rue de Donven in Machtum erhalten. Vor Ort angekommen, stellte die Polizei fest, dass ein Mann durch einen Begrenzungszaun gefahren war. Auch er hatte zu tief ins Glas geschaut, wie der Test ergab. Der Fahrer erklärte den Beamten, dass er zu Fuß von einer Veranstaltung nach Hause gegangen sei und seinen Wagen lediglich umparken wollte. Hierbei habe er die Kontrolle verloren und durch den Zaun in ein Feld gefahren. Das Auto wurde abgeschleppt, der Führerschein des Mannes einkassiert.

(L'essentiel)