Polizist wird im Einsatz von Lkw erfasst

Am Mittwochabend ist ein Polizist in Rollingen von einem Lkw erfasst worden. Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstag mitteilt, ereignete sich das Unglück, als die Polizisten in der Rue de Près einen aufgebrachten und aggressiven Mann verhaften wollten.

Der Polizist wurde an Ort und Stelle notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei gegenüber L'essentiel erklärt, wurde der Polizist bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Ursprünglich wurde die Polizei am Mittwochabend gerufen, weil der Mann in der Rue de la Providence einen Passanten körperlich angegriffen habe. Als die Polizei den Täter in der Rue de Près aufgriff, schlug dieser auf ein geparktes Auto ein. Nach Polizeiangaben habe sich der sichtlich verärgerte Mann nicht beruhigen lassen und hätte sich mit Schlägen und Bissen gegen seine Verhaftung gewehrt.

(ol/L'essentiel)