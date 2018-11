Angetrunkener Mann randaliert in Restaurant

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochnachmittag, 7. November, in einem Restaurant am Place d'Armes randaliert. Er war dort mit einer Begleitung um etwas zu essen, verlor dann die Fassung und schmiss mit Tellern um sich. Anschließend flüchtete er mit Besteck in der Hand aus dem Restaurant.

Noch in der Nähe suchte er Streit mit einer Gruppe von Jugendlichen, die er beleidigte, provozierte und mit dem Messer bedrohte. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei eintraf, beleidigte der Mann auch diese und wurde schließlich in eine Ausnüchterungszelle gebracht.

(L'essentiel)