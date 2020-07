Betrunkener Fahrer reißt Laterne aus Verankerung

Auf der Umgehungsstraße N32 in Differdingen hat in der Nacht zu Freitag ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, prallte der Mann auf der Strecke zwischen Kreisverkehr und der Rue Emile Mark gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zunächst gegen eine Mauer und schließlich gegen eine weitere Laterne geschleudert. Die Laterne wurde dabei aus der Verankerung gerissen.

Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten konnten den Fahrer zunächst am Unfallort nicht antreffen. Der Mann tauchte jedoch wenig später beim Abschleppunternehmen auf, dort fiel den Polizisten auf, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest brachte Gewissheit und der Führerschein des Unfallfahrers wurde eingezogen.

(pp/L'essentiel)