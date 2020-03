Motor durch Baum-​​Crash aus Fahrzeug geschleudert

Der Mann hatte «sehr viel Glück», so die Feuerwehrleute aus Larochette. Zwischen Angelsberg und Larochette hatte ein Autofahrer am Sonntagmorgen auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er rutschte von der Straße und stieß auf der Beifahrerseite mit einem Baum zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der Motor des Fahrzeugs auf die andere Straßenseite geschleudert wurde.

Der Rettungsdienst machte keine Angaben über den genauen Zustand des Fahrers. Ein Krankenwagen, die Feuerwehr und die Merscher Polizei waren vor Ort.

(L'essentiel)