Unfallflüchtiger verursacht großen Materialschaden

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.25 Uhr einen enormen Materialschaden verursacht und danach die Flucht angetreten. Wie die großherzogliche Polizei am Donnerstag mitteilt, hat der Autofahrer in der Rue Principale in Tetingen offenbar ein geparktes Auto gerammt. Dieses wurde aufgrund der Wucht der Kollision gegen eine angrenzende Mauer geschleudert, die daraufhin einstürzte.

An einem zweiten geparktem Wagen entstand leichter Materialschaden. Der Unfallwagen blieb fahrtüchtig und der Fahrer ergriff die Flucht in Richtung Rümelingen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

(L'essentiel/DPA )