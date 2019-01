Maskierte Männer brechen in Einfamilienhaus ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vier Einbrecher sind Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rue d'Oetrange in Bous eingedrungen. Die teils maskierten Täter haben die Bewohner überfallen und ausgeraubt. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt, zum Tatzeitpunkt befanden sich drei Menschen im Haus. Zudem entwendeten die Täter den weißen VW Golf GTI der Hausbesitzer, dieser trägt das luxemburgische Kennzeichen PT2206(L).

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, zu drei bis vier dunkel gekleideten, männlichen Personen, die sich im Raum Sandweiler/Bous verdächtig verhalten haben. Die Männer sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und nordafrikanischer Abstammung sein. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise zum Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen PT2206, es soll gegen 22.30 Uhr unterwegs gewesen sein – könnte zu diesem Zeitpunkt aber bereits andere Nummernschilder gehabt haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Abteilung -Répression du Grand Banditisme- unter der Telefonnummer 4997-4850 beziehungsweise an den 113.

(L'essentiel)