Dealer mit mehreren Platten Haschisch erwischt

Die Police Grand-Ducale hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Beringen einen Dealer mit mehreren Platten Haschisch, Kokain, Bargeld und drei Mobiltelefonen aufgegriffen. Dies teilte die Polizei am frühen Dienstagabend mit.

Demnach haben die Beamten bei der Kontrolle eines Fahrzeuges und dessen Fahrer, auf dem Parkplatz nahe dem dortigen Fußballfeld, Cannabisgeruch aus dem Wageninneren wargenommen. Bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung stellten die Polizisten mehrere Haschischplatten, einer kleinen Menge an Kokain, Bargeld sowie drei Mobiltelefone sicher.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme des Mannes, die Beschlagnahmung der Drogen und allen anderen sichergestellten Gegenstände, wie auch des Fahrzeuges angeordnet. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der Amtshandlungen in die Strafvollzugsanstalt nach Schrassig gebracht.

(L'essentiel)