Drohnenvideo zeigt den Großbrand von Esch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Feuer in der Escher Rue D’Audun hat am gestrigen Montag den Restaurant-Club «Showtime» in Schutt und Asche gelegt (L’essentiel berichtete). Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Ein Drohnenvideo zeigt die Rauchentwicklung beim Brand und die massiven Schäden, die dieser dabei verursacht hat.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Ort des Geschehens und kämpften bis in die Nacht, um den Brand restlos unter Kontrolle zu bekommen. Die Nachbarschaft wurde geräumt, die dort ansässigen Menschen in Hotels untergebracht. Der Escher Bürgermeister Georges Mischo drückte seine Teilnahme aus und versprach Hilfe für die Betroffenen.

(dix/L’essentiel)