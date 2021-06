Betrunkene kommt um ein Haar um Crash mit Polizei

Eine Polizei-Patrouille war am Freitagmorgen auf dem Boulevard Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt unterwegs, als sie beinahe in einen Unfall verwickelt wurde. Gegen 6 Uhr morgens überquerte ein Fahrzeug eine rote Ampel und kollidierte fast mit dem Wagen der Beamten. Ein Alkoholtest wurde noch vor Ort durchgeführt und zeigte, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde eingezogen. Gleiches Schicksal blühte gegen 5.20 Uhr einem Autofahrer auf der A4 in Richtung Esch/Alzette Höhe Leudelingen nach einem Unfall.

Die Polizei bekam es in der Nacht zum Freitag gleich an mehreren Orten mit Trunkenbolden zu tun: In Sassenheim, Wallendorf-Pont und in der Hauptstadt wurde mehreren Fahrern der Führerschein entzogen.

Gegen einen weiteren Fahrer wurde am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ein Strafverfahren eingeleitet, nachdem die Polizei feststellte, dass sein Kontrollzertifikat bereits über ein Jahr nicht mehr gültig war. Zudem wurde der Fahrer positiv auf Drogenkonsum getestet, nachdem die Beamten den Geruch von Cannabis in seinem Gefährt wahrgenommen hatten.

(pp/L'essentiel)