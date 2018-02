Rowdy beschädigt Bus und prügelt sich mit Chauffeur

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Unbekannter hat am 12. Dezember einen Busfahrer in der Stadt Luxemburg attackiert, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Der junge Mann hatte zuvor einen Bus auf dem Boulevard Royal, Ecke Grand-Rue, beschädigt, worauf ihn der Chauffeur zur Rede stellen wollte. Anschließend kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden. Der Busfahrer musste daraufhin für eine Untersuchung ins Krankenhaus.

Zur Tatzeit am 12. Dezember 2017, 14.45 Uhr, befanden sich mehrere Passagiere im Bus, welche den Schauplatz der Rangelei bei Ankunft der Polizeibeamten jedoch bereits verlassen hatten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Augenzeugen. Hinweise sind an die Polizeidienststelle Ville-Haute zu richten.

(L'essentiel)