Fahrer und Sozius wollen Polizei austricksen

Dass Fahrer und Beifahrer im Falle einer möglichen Polizeikontrolle die Plätze tauschen, erscheint zunächst nicht unlogisch, wenn der Fahrer getrunken hat. Blöd nur, wenn die Polizei dies bemerkt. Noch blöder, wenn beide, sowohl Fahrer als auch Beifahrer, getrunken haben. In einem solchen Fall hat die großherzogliche Polizei am Sonntagabend nämlich beide Führerscheine eingezogen.

Wie die Police Grand-Ducale am Montag mitteilt, sei einer Polizeistreife gegen 20 Uhr in der Avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt ein Wagen in verkehrter Richtung entgegen gekommen. Die Fahrerin habe ihren Fahrfehler bemerkt und sei daraufhin rückwärts gefahren.

Als die Polizisten den Wagen nur wenig später in der Rue d' Anvers kontrollierten, mussten sie feststellen, dass Fahrerin und Beifahrer offenbar die Plätze getauscht hatten. Da der Alkoholtest bei beiden positiv verlief, zog die Polizei beide Führerscheine ein.

(L'essentiel)