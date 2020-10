Bauschleidener Haus durch Flammen verwüstet

In Bauschleiden ist am Montagmorgen gegen 7 Uhr in einem Haus ein Feuer ausgebrochen. Das teilt das Corps Grand-Ducal Incendie et Secours (CGDIS) am Montag mit. Das Haus in der Rue Jérôme de Busleyden hat durch die Flammen beträchtlichen Schaden genommen.

Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Kräfte wurden aus Wiltz, Wintger, der Gemeinden des Obersauer Stausees zum Einsatzort gerufen worden. Unterstützt von Kollegen aus den CIS Esch/Sauer und Clerf.

Ein Sprecher des CGDIS bestätigte gegenüber L'essentiel, dass bei dem Brand keine Person zu Schaden gekommen ist. Die Löscharbeiten ziehen sich bis in den späten Vormittag. Eine Umleitung ist eingerichtet worden.

(L'essentiel)