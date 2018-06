In Luxemburg sind falsche Handwerker unterwegs

Die Police Grand-Ducale warnt vor einer neuen Betrugsmasche in Luxemburg. Die Gauner fahren dabei mit einem Lieferwagen vor, klingeln bei den Bewohnern und geben sich als Handwerker aus. Sie bieten Reinigungs- oder Reparaturarbeiten an, die umgehend bezahlt werden müssen. Zumeist sind ältere Personen Opfer dieser Masche. 20 Fälle wurden der Polizei seit Mai gemeldet.

Am 26. Mai standen die Betrüger vor der Tür eines Mannes in Steinfort. Es müssten Arbeiten an seinem Dach vorgenommen werden, teilten sie diesem mit. Noch an der Tür hielten sie dem Opfer einen Kostenvoranschlag von 5000 Euro unter die Nase. Als «Versicherung» ließen sie eine Leiter am Haus stehen. Wie sich herausstellte, existiert die Firma überhaupt nicht.

So gehen sie vor

Mitte Mai wurden zwei Verdächtige in Bridel auf frischer Tat ertappt. Für eine Reinigung des Daches und der Terrasse verlangten die Männer ebenfalls 5000 Euro. Das ältere Ehepaar bezahlte bar und erhielt keine Rechnung. Ein paar Tage später tauchten sie wieder auf und wollten für Arbeiten im Innenbereich des Hauses 6000 Euro. Die Tochter meldete sich bei der Polizei. Die beiden Männer wurden daraufhin festgenommen.

Die Betrüger verteilen im Vorfeld meist Flugblätter. Manchen führen Arbeiten auch ohne Zustimmung der Bewohner durch und stellen diese dann in Rechnung. Oft stehen sie auch mit verschiedenen Utensilien vor der Tür (Hochdruckreiniger, Reinigungsmittels, etc.) Die Polizei bittet darum, sich bei entsprechendem Verdacht das Nummernschild zu merken und sich das Aussehen der Betrüger einzuprägen.

