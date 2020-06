Mann zieht Waffe und bedroht Kneipengäste

In einer Grevenmacher Kneipe kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Streit, kurz darauf stand ein Mann mit einer Waffe im Laden. Das teilt die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Demnach habe die Bedienung die Gaststätte gerade abschließen wollen, als plötzlich ein Mann mit einer Waffe im Schankraum gestanden habe. Der mutmaßliche Täter habe dann auf die Anwesenden gezielt und kurz darauf sei er geflohen.

Die Bedienung sagte den alarmierten Polizisten, dass dem Vorfall ein Streit zwischen Gästen der Kneipe vorausgegangen sei. Da die anwesenden Zeugen den Verdächtigen gut beschreiben konnten und die Angaben der Bedienung auch sonst bestätigten, wurde die Staatsanwaltschaft informiert.

Zwei Hausdurchsuchungen

Die Behörde ordnete daraufhin zwei Hausdurchsuchungen an um die mögliche Tatwaffe zu finden. Bei einer der Durchsuchungen konnte der Mann schließlich angetroffen werden, er wurde auf Befehl der Staatsanwaltschaft verhaftet. Der Verhaftete bestritt jedoch gegenüber den Beamten eine Waffe zu besitzen.

Am Sonntagmorgen wurde der Verdächtige einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Richter schickte noch während der laufenden Vernehmung des Beschuldigten eine Streife zum Moselufer um ein mögliches Waffenversteck zu finden. Tatsächlich konnten die Beamten kurz nach 11 Uhr am Moselufer unter der Grenzbrücke einen Rücksack ausmachen. Darin befanden sich eine Gaspistole und passende Muniton, die beschlagnahmt wurden.

