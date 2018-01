Großalarm bei Petinger Feuerwehr ausgelöst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Feuerwehren aus Niederkerschen und Petingen mussten am Mittwochnachmittag nach einem Großalarm gegen 12.40 Uhr in die Rodinger Route de Longwy ausrücken. Dort brannte eine Garage und die Flammen schlugen bereits heraus. Die ersten Brandbekämpfer die vor Ort ankamen, stellten fest, dass der vordere Raum der Garage und ein Auto «in Vollbrand standen», wie das Centre d'Incendie et de Secours Petingen mitteilt.

Das Feuer konnte allerdings schnell unter Kontrolle gebracht und die Glutnester gelöscht werden. Nachdem der Rauch nach zwei Stunden abgezogen war, konnten die Bewohner wieder ihr Haus betreten. Neben den Feuerwehren war ein Rettungswagen aus Petingen und die Differdinger Polizei im Einsatz.

(sw/FL/L'essentiel)