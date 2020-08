Mann zieht Messer bei Schlägerei in Petinger Bar

In einer Kneipe an der Place du Marché in Petingen sind am Sonntagabend gegen 21 Uhr mehrere Personen aneinander geraten. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war ein größeres Polizeiaufgebot im Einsatz. Einer der Beteiligten erlitt Schnittverletzungen. Eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt, über die Art der Verletzungen machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Beide wurden nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Kriminalpolizei mit der weiteren Ermittlung der Tatumstände. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, wurde eine Person festgenommen.

Ein L'essentiel-Leser hat gegen 23 Uhr einige Fotos vom Ort des Geschehens geschickt. Darauf sind zwei Fahrzeuge zu sehen, die scheinbar frontal zusammengestoßen sind. Laut seinen Schilderungen habe der Streit seinen Anfang am Petinger Bahnhof genommen und endete mit dem Crash vor dem Café. Der Leser berichtet von einer Verfolgungsjagd zwischen den beteiligten Fahrzeugen, die vom Bahnhof aus in Richtung Stadtzentrum geführt habe. Das silberne Auto habe hierbei den schwarzen Wagen verfolgt. Auf Nachfrage von L'essentiel wollte die Polizei diese Version nicht bestätigen. Im Bericht der Polizei wird allerdings der Zusammenstoß eines flüchtenden Autos mit einem parkenden Auto erwähnt.

(L'essentiel)