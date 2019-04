Jugendlicher wird von Auto erfasst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Jugendlicher ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr von einem Auto erfasst worden. Der Junge wollte in der Rue de la Tour Jacob in Luxemburg die Straße überqueren und war hinter einem Bus auf die Straße getreten. Daraufhin prallte das Auto gegen ihn.

Nach einer Erstversorgung wurde der schwer verletzte Junge ins Krankenhaus gebraucht. Laut Informationen der Police Grand-Ducale besteht jedoch keine Lebensgefahr. Der Verkehr war für 20 Minuten beeinträchtigt.

(L'essentiel)