Bettlerinnen rauben eine Frau in Diekirch aus

Eine Frau wurde am Donnerstagabend gegen 17.15 in der rue St. Antoine in Diekirch zunächst von drei Frauen angesprochen. Die Frauen wollten von ihrem Opfer Geld erbetteln. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Als das spätere Opfer ihnen kein Geld gegeben wollte, stieß die drei Frauen die Dame gegen eine Mauer. Eine von ihnen riss der Frau eine Kette vom Hals und durchwühlte die Handtasche nach Wertsachen.

Danach ließen die drei von ihrem Opfer ab und flüchteten. Bekleidet waren die dunkelhaarigen Angreiferinnen zum Tatzeitpunkt mit langen dunklen Mänteln. Eine sofortige Fahndung nach den Räuberinnen blieb erfolglos. Das Opfer sei durch den Angriff nicht verletzt worden, heißt es abschließend von der Polizei.

(L'essentiel)