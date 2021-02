Gauner mit «Iren»-​​Masche wieder auf Beutezug

Am frühen Dienstagnachmittag wurde ein Mann aus Trier an einer Tankstelle in Wasserbillig vermutlich Opfer eines Betruges und erstattete darauf hin Anzeige. Dem Vernehmungsprotokoll der Police Grand-Ducale zufolge wurde er dort von einem Mann, der einen blauen Skoda Fabia mit englischem Kennzeichen fuhr, angesprochen. Dieser gab unter Tränen an, wegen eines gestohlenen Geldbeutels kein Geld mehr für die Fährüberfahrt zurück zu seiner Familie zu haben.

Der Trierer ließ sich die Fahrzeugpapiere zeigen, die Telefonnummer geben und durfte außerdem Fotos des Mannes und seines Autos machen. Daraufhin entschied er sich, zu helfen und hob 350 Euro am Geldautomaten ab, die er ihm daraufhin aushändigte. Der Engländer versprach, dass Geld sofort zurück zu überweisen, sobald er zuhause angekommen sei.

Trickbetrüger seit Jahren in Luxemburg unterwegs

Kurz nachdem das Geld ausgehändigt und der Engländer losgefahren war, dämmerte dem Trierer, dass er möglicherweise Opfer eines Betrugs geworden sein könnte. Als die Internetrecherche ergab, dass eine ähnliche Masche bereits mehrfach in der Großregion vorgekommen sei, erstattete der Mann Anzeige wegen möglichen Betrugs.

In der Vergangenheit versuchten immer wieder Trickbetrüger in Luxemburg ihre Opfer mit der Masche hinters Licht zu führen. Ein Mann der angeblich aus Irland kommt und sich als «David Doyle», «John Moloney», «Peter McElroy» oder «Marc Kelly» ausgab, wurde hierzulande bereits mehrfach gesichtet. In die Schlagezeilen geriet ein Betrüger zum ersten Mal im Jahr 2016.

(L'essentiel)