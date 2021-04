Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend gegen 17 Uhr am Place de la Gare in Luxemburg-Stadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Der Mann wurde demnach von einem Autofahrer beim Anfahren übersehen und prallte zunächst mit dem Kopf auf die Motorhaube des Wagens. Das Unfallopfer fiel bewusstlos zu Boden. Der Fahrer hatte für einen Bus angehalten, auf Höhe der Kreuzung Rue d' Èpernay.

Der Notarzt versorgte den Schwerverletzten am Unfallort, ehe dieser ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei der näheren Überprüfung des Unfallwagens konnte der Fahrer keine Papiere für sein Fahrzeug vorlegen. Die Beamten stellten fest: Er war weder ordnungsgemäß angemeldet noch versichert. Die Staatsanwaltschaft ließ daraufhin das Auto beschlagnahmen.

Erst am Dienstag war eine Fußgängerin in Remich von einem Lieferwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

(L'essentiel)