Mann übersieht Ampel und erwischt Motorradfahrer

Gleich viermal musste die Police Grand-Ducale am Donnerstag zu Einsätzen im Straßenverkehr ausrücken. Gegen 16 Uhr hat ein Autofahrer die rote Ampel hinter dem Tunnel St. Esprit übersehen und ist auf der Kreuzung zum Boulevard Royal mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. DerBiker kam aus Richtung der Rue des Bains. Passanten kümmerten sich um den verletzten Motorradfahrer bis der Rettungsdienst eintraf.

Weniger drastisch verliefen die anderen Einsätze: In Beles fiel den Beamten ein Autofahrer auf, der während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bis 2024 besteht. Er wurde festgenommen.

Mit gebrochener Achse auf der A4

Eine Autofahrerin beging am späten Nachmittag Fahrerflucht, nachdem sie in der Rue d'Esch in Hollerich einen Unfall gebaut hatte. Die Frau konnte am frühen Abend in Esch/Alzette ermittelt werden. Bei der Kontrolle rauchte die Frau hinter dem Steuer einen Joint und stand zudem unter Alkoholeinfluß. Ihr wurde der Führerschein entzogen.

Gegen 22.55 Uhr fand die Polizei dann auf der A4 in Richtung Esch/Alzette kurz vor dem Kreisverkehr Raemerich einen verunfallten Wagen. Das Fahrzeug war stark beschädigt mit gebrochener Vorderachse und war inmitten beider Fahrbahnen zum Stehen gekommen. Auch dieser Fahrer stand unter Alkoholeinfluß.

(L'essentiel)