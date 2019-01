Police Grand-​​Ducale verhaftet Heroindealer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Straßenwert von Drogen in Luxemburg



Ein kleines Tütchen Marihuana (ungefähr 3,5 Gramm) kostet in Luxemburg zwischen 20 und 30 Euro. Das geht aus Zahlen der Police Grand-Ducale hervor.



0,3 Gramm Heroin kosten 20 Euro, 0,5 Gramm 50 Euro. 2,5 Gramm werden von der Polizei mit einem Straßenwert von 70 bis 100 Euro beziffert. Die Beamten fügen jedoch hinzu, dass die Preise sowohl vom Dealer als auch von der Qualität abhängig sind.



Die Preise von Kokain sind mit denen von Heroin weitgehend identisch. Laut Polizei liegt das daran, dass die Qualität des Kokains in den vergangenen Jahren stark gesunken ist.



Quelle: Police Grand-Ducale

Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle wurde die Police Grand-Ducale am Donnerstagabend fündig. Gegen 21.20 Uhr ging den Beamten auf dem hauptstädtischen Boulevard de Kockelscheuer eine Gruppe ins Netz, die eine größere Menge harter Drogen in ihrem Gepäck hatte. So wurden 100 Gramm Heroin, elf Gramm Kokain und etwas mehr als sieben Gramm Cannabis sichergestellt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Wageninsassen festgenommen und im Laufe des Freitags dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Wagen, die sichergestellten Drogen und sonstige tatrelevante Gegenstände wurden beschlagnahmt.

(sw/L'essentiel)