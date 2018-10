Mann geht in Luxemburg auf Passanten los

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann ging am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Luxemburg-Stadt auf einen Passanten los. Er forderte sämtliche Wertsachen des Opfers ein. Kurz darauf machte sich der Angreifer aus dem Staub. Das Opfer alarmierte umgehend die Polizei. Diese war am Freitag bei der Suche nach dem Angreifer allerdings erfolglos.

Am gestrigen Samstag ist es den Beamten dann doch gelungen, den Mann in der Hauptstadt zu stellen. Er wird dem Untersuchungsrichter am Sonntag vorgeführt.

(L'essentiel)