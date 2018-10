Gleich zwei Fußgänger bei Unfällen angefahren

Gleich zwei Fußgänger wurden am Freitagmorgen in Luxemburg angefahren. Einer überquerte um 6.15 Uhr die rue Ersame in Richtung Oberstadt, wobei er einen Lkw übersah, der gerade dabei war abzubiegen. Der Lkw konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Passanten. Der Notarzt versorgte den Verletzten noch am Unfallort, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Kurz nach 8 Uhr wurde dann ein weiterer Fußgänger von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Die Fahrerin des Wagens kam aus Richtung Hollerich und befuhr die Rrue Marie-Adelaïde, als die Person nahe der Kreuzung mit der Rue Alphonse München den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Da sie zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn trat, konnte die Autofahrerin den Passanten nicht sehen. Er wurde über die Motorhaube geschleudert und landete auf dem Bürgersteig.

(L'essentiel)