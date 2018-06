Staffordshire Terrier verbeißt sich in Frau

Dieser Vorfall hat Folgen für Halter und Tier: Am Mittwochnachmittag war eine Frau gegen 16 Uhr auf dem Place de l'hotel de ville in Esch unterwegs. Als ihr eine Hundeführerin mit einem American Staffordshire Terrier entgegenkam, sprach sie diese an. Aus bislang ungeklärten Gründen sprang das Tier auf die Passantin und biss sich in ihrem Arm fest.

Der Hund ließ nicht von seinem Opfer los und beide fielen zu Boden. Erst mehre Passanten konnten den Hund – teilweise auch unter Anwendung von Gewalt – von der Frau losreißen. Diese wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

Wie sich herausstellte, gehörte er nicht der Frau, sondern einer Freundin. Diese hat jedoch keinen nötigen Hundeführerschein, keine Genehmigung des zuständigen Ministeriums und das Tier war auch nicht in der Gemeinde gemeldet. Der Hund wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

(L'essentiel)