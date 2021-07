Crash sorgt für A13-​​Sperrung vor Markusberg-​​Tunnel

Zwischen Mondorf und Schengen kurz vor dem Markusberg-Tunnel hat es am Dienstagnachmittag gekracht. Drei Fahrzeuge waren laut RTL in den Unfall verwickelt, der zwischenzeitlich die gesamte Fahrtspur in Richtung Deutschland lahm legte. Die Autobahn war in Richtung Deutschland gesperrt, ortskundige Autofahrer wurden gebeten, dass Gebiet großräumig zu umfahren.

Gegen 17 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die A13 wieder offen.

(L'essentiel)