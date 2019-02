Busfahrgast bekommt Schläge angedroht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein junger Mann, der am frühen Sonntagabend gegen 18.30 Uhr mit einem Bus unterwegs war, wurde von vier Männern überfallen. Sie forderten von ihrem Opfer Geld und drohten ihm andernfalls mit Schlägen.

Der junge Mann übergab den Tätern, die am Hauptbahnhof in der Hauptstadt eingestiegen sind, daraufhin 120 Euro. Danach stiegen die vier Männer am Place de Paris wieder aus und machten sich aus dem Staub. Das Opfer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt.

