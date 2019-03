Fußgängerin in Hauptstadt von Bus angefahren

In Luxemburg-Stadt ist am Freitagmorgen gegen 11.30 Uhr ein Fußgänger von einem Bus erfasst worden. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Bahnhofs. Ein Augenzeuge gab an, dass es sich bei der Person um eine Frau handelte. Sie sei von den Rettungskräften erstversorgt worden. Wie schwer sie sich verletzt hat, ist unklar.

Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Erst gegen Mittag normalisierte sich der Verkehr allmählich wieder.

(pp/L'essentiel)