Feuer bricht in ArcelorMittal-​​Lagerhalle aus

Bei ArcelorMittal in Differdingen ist am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das teilt das CGDIS mit. Betroffen war eine etwa 150 Quadratmeter große Halle, in der Gummi und Schrott gelagert werden.

Etwa 48 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen. Gegen 23.45 Uhr brachten sie das Feuer unter Kontrolle, rund eine Stunde später war der Brand schließlich vollends gelöscht. Verletzte gab es durch den Vorfall keine.

Die Wasserwirtschaftsverwaltung wurde informiert. Sie soll nun feststellen, ob es durch die Löscharbeiten zu einer Verschmutzung gekommen ist.

(L'essentiel)