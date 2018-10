Ehemann verprügelt Frau vor Bushaltestelle

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mutige Passanten beschützten am Sonntag in Bad Mondorf eine Frau, die von ihrem Ehemann attackiert wurde. Gegen 14 Uhr kam es in der Avenue des Villes Jumelées zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung des Paares. Doch dann eskalierte die Situation und der Mann schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin griff eine Gruppe junger Männer sofort ein, hielt den Angreifer zurück und rief die Polizei.

Als diese eintraf, nahmen sie den Täter fest. Die Frau war jedoch bereits vom Tatort weggegangen. Sie wurde wenig später in Begleitung der jungen Männer angetroffen. Sie bestätigte, dass ihr Mann sie ins Gesicht geschlagen hatte. Wie sich herausstellte, war der Mann zuvor bereits des Hauses verwiesen worden. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.

(hej/L'essentiel)