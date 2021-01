Busfahrer mit Schusswaffe bedroht

Ein Busfahrer ist am Sonntagnachmittag auf dem Kirchberg an der Haltestelle beim nationalen Sport- und Kulturzentrum von einem jungen Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Das teilte die Police Grand-Ducale am Montag mit. Demnach habe ein junger Mann den Fahrer zunächst nach einer Zigarette gefragt. Eine zweite Person tauchte daraufhin auf und bedrohte den Busfahrer mit einer Schusswaffe, nachdem dieser die Bitte ablehnte. Geistesgegenwärtig gelang es dem Bedrohten sich in seinen Bus zu flüchten und die Polizei zu alarmieren.

Die Angreifer flüchteten in Richtung Rue Alcide de Gasperi. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten zwei Tatverdächtige an der Bushaltestelle Fort Niedergrünwald stellen. Die Beamten konnten die Tatwaffe hinter der Bushaltestelle sicherstellen, von der das Opfer berichtet hatte. Dabei handelte es sich um eine Luftdruckpistole. Außerdem fanden die Beamten bei einem der Tatverdächtigen ein Messer, das als illegale Waffe eingestuft wird. Gegen beide Männer wurde Strafanzeige erstattet.

(L'essentiel)