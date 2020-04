Diebesbande überfällt Männer in geparktem Auto

Am spätem Montagabend wurden in Bettemburg zwei junge Männer in einem Auto angegriffen, wie die Police Grand-Ducale berichtet. Während sie in einem in der Rue de la Briqueterie geparkten Fahrzeug saßen, kamen vier Personen zu Fuß auf sie zu. Zwei verschafften sich Zutritt zum Auto und bedrohten die Insassen mit einem Messer von der Rückbank aus.

Sie erbeuteten Bargeld, zwei Mobiltelefone, eine Uhr und Kleidung. Eines der Opfer wurde sogar von einem der Täter gewürgt. Die Angreifer flohen anschließend. Die Suche der Polizei blieb bislang erfolglos.

(L'essentiel)