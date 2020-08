Unbekannte sprengen Geldautomat

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.40 Uhr einen Geldautomaten der Raiffeisenbank in Weiswampach gesprengt. Dies teilte die großherzogliche Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Durch die Wucht der Explosion wurde der Automat aus der Verankerung gerissen und Trümmerteile wurden mehrere Meter weit vom Tatort weggeschleudert. Es entstand erheblicher Sachschaden im Eingangsbereich des Bankgebäudes. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und schickte die Kriminalpolizei zwecks Spurensicherung und Ermittlungen zum Tatort.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand bei dem Zwischenfall. Allerdings wurde die N7 in der Ortsdurchfahrt von Weiswampach in Folge des Vorfalls bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer vor, während oder nach der Tat, verdächtige Personen und Fahrzeuge am oder um den Tatort beobachtet hat, möge alle Informationen an die Notrufzentrale 113 weiterleiten.

(L'essentiel)